舊金山華裔審計師承認挪用公款 被判監33個月

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)一間公司的審計師承認挪用公款,而被聯邦法庭判處33個月的監禁。

法庭文件顯示,45歲的舊金山居民Kerry Kit Yee Tang,受僱於舊金山一間室內設計公司,擔任審計師並單獨處理公司會計的工作,負責公司現金與信用卡的支出與收入,和僱員薪資。

Tang負責向供應商發支票或電子轉賬,但是沒有簽支票的權利。

認罪協議顯示,Tang從2019年3月開始,從公司的銀行戶口假冒公司負責人的簽名來發支票,兩年內開了69張支票,盜用了超過190萬的公款,每張支票款額介於3萬到10萬,其中66張支票是開給自己,存入自己的銀行戶口,3張是開給其他公司,總數接近27萬元,而這些公司並沒有給Tang的公司提供任何服務。

在認罪協議下,Tang對5項銀行欺詐罪認罪,聯邦法官判被告監禁33個月,之後3年緩刑,並需要賠償。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。