舊金山華裔審計師承認挪用公款 被判監33個月

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）一間公司的審計師承認挪用公款，而被聯邦法庭判處33個月的監禁。

法庭文件顯示，45歲的舊金山居民Kerry Kit Yee Tang，受僱於舊金山一間室內設計公司，擔任審計師並單獨處理公司會計的工作，負責公司現金與信用卡的支出與收入，和僱員薪資。

Tang負責向供應商發支票或電子轉賬，但是沒有簽支票的權利。

認罪協議顯示，Tang從2019年3月開始，從公司的銀行戶口假冒公司負責人的簽名來發支票，兩年內開了69張支票，盜用了超過190萬的公款，每張支票款額介於3萬到10萬，其中66張支票是開給自己，存入自己的銀行戶口，3張是開給其他公司，總數接近27萬元，而這些公司並沒有給Tang的公司提供任何服務。

在認罪協議下，Tang對5項銀行欺詐罪認罪，聯邦法官判被告監禁33個月，之後3年緩刑，並需要賠償。

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