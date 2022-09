氣象局延長酷熱天氣警告至下星期二晚（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

國家氣象局宣布,將酷熱天氣警告延長至下星期二晚上,氣象局原定預計這股熱浪會由星期四持續到下星期一,現在延長多一日,加州州長紐森呼籲市民節約用電。

國家氣象局宣布,將會延長酷熱天氣警告,由星期六早上11點,至下星期二晚上8點生效,警告涵括整個灣區。

國家氣象局預測,灣區多數地區週三起氣溫開始上升最少幾度,東灣內陸地區達到華氏90度左右。

天氣最熱的日子,會是這個星期日及下星期一,多數內陸地區都會超過100度。

加州州長紐森說:「我們預計這股極端熱浪為時頗長,是久已未見,我們雖習慣破紀錄的氣溫,但過去的熱浪都是維持一兩天,現在為時更長。」

他指,熱浪驅使更多人開冷氣,使到電力需求大增,但同時加州嚴重乾旱,導致水力發電站的供電量下降,電源供應也下跌。

而加州供電局(CalISO)宣布,Flex警報現正生效,紐森呼籲市民節約用電,例如將家中恆溫器氣溫調較至華氏78度,避免使用大型家電,關掉不必要的燈。

而本週勞工節長週末要出行的市民,就要將家中恆溫器調較至85度,從而減少電網的壓力。

紐森說:「我們要更用力思考,如何才能保持市民健康和安全,並要應對能源需求及可靠性的問題。」

除了舊金山灣區,這股熱浪亦席捲整個加州,南加州多個縣的酷熱天氣警告現正生效,預測內陸地區本週末高達116度。

而在死亡谷(Death Valley)週三下午氣溫更錄得120度。

