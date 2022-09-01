氣象局延長酷熱天氣警告至下星期二晚（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

國家氣象局宣布，將酷熱天氣警告延長至下星期二晚上，氣象局原定預計這股熱浪會由星期四持續到下星期一，現在延長多一日，加州州長紐森呼籲市民節約用電。

國家氣象局宣布，將會延長酷熱天氣警告，由星期六早上11點，至下星期二晚上8點生效，警告涵括整個灣區。

國家氣象局預測，灣區多數地區週三起氣溫開始上升最少幾度，東灣內陸地區達到華氏90度左右。

天氣最熱的日子，會是這個星期日及下星期一，多數內陸地區都會超過100度。

加州州長紐森說：「我們預計這股極端熱浪為時頗長，是久已未見，我們雖習慣破紀錄的氣溫，但過去的熱浪都是維持一兩天，現在為時更長。」

他指，熱浪驅使更多人開冷氣，使到電力需求大增，但同時加州嚴重乾旱，導致水力發電站的供電量下降，電源供應也下跌。

而加州供電局（CalISO）宣布，Flex警報現正生效，紐森呼籲市民節約用電，例如將家中恆溫器氣溫調較至華氏78度，避免使用大型家電，關掉不必要的燈。

而本週勞工節長週末要出行的市民，就要將家中恆溫器調較至85度，從而減少電網的壓力。

紐森說：「我們要更用力思考，如何才能保持市民健康和安全，並要應對能源需求及可靠性的問題。」

除了舊金山灣區，這股熱浪亦席捲整個加州，南加州多個縣的酷熱天氣警告現正生效，預測內陸地區本週末高達116度。

而在死亡谷（Death Valley）週三下午氣溫更錄得120度。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。