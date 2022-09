舊金山聯合校區推大學與就業預備計劃 逾750個高中生受惠（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)聯合校區一項由市府支持的大學與就業預備計劃,安排高中生在暑期有實習機會,並選修大學課程,而高中開學後,可以同時修讀社區大學課程,這項目今年有超過750個學生受惠。

舊金山聯合校區的大學與就業預備計劃,今年有1,900人申請,截至今年夏天,有752名學生在這計劃中取得工作經驗。

林肯高中的一些學生透過教師訓練班,教導年紀比他們小的學生,從中獲得與他們交流的經驗。

高中生何宇樂說:「從中學開始,我以為我想當護士,但是現在在小學和老師一起工作,和小朋友們交流,我現在不知道要當護士或老師,可能申請大學可以申請,讀兒童發展,這是要當老師的人在大學需要選修的。」

高中生譚祖華說:「我從老師和學生身上學到很多,一些學生開始時比較難教,但是在和他們建立關係之後,每天見到他們,並讓他們知道需要幫助的時候,我們會幫忙,這是個很好的經驗。」

舊金山市議員馬兆明說:「我們看到參與大學預備計劃的學生,比沒有參與這計劃的學生,入讀大學的人數來得高,我也認為這對高中學生來說,也會提高他們的社會意識。

這項計劃主要幫助市內較貧困社區的高中生,獲取工作經驗以及修讀社區大學學分,馬兆明爭取市府增加撥款,並透露市府今個財政年度撥款400萬資助這項計劃。

