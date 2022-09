中華總商會聯同舊金山衛生局為華埠餐飲業提供食品安全培訓（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)中華總商會聯同舊金山衛生局,為華埠餐飲業提供食品安全培訓。

週三下午,舊金山中華總商會聯同舊金山衛生局首席衛生督察徐夢霜,以及她一眾的團隊,為華埠餐飲業提供食品安全培訓講座,團隊在講座一開始,開宗明義指衛生局不會與餐廳為敵,兩者應該共同合作交流,為顧客和餐廳提供更完善的用餐環境。

在講座中,衛生局人員向華埠餐飲業人員提供如何保存食品、清潔、食品溫度、滅蟲,以及有關食物中毒的知識。

徐夢霜說:「很高興中華總商會提供了機會,令我們來這裡與社區接觸,讓大家了解食品安全問題,真正與社區見面,讓他們知道我們、了解我們,和隨時提出任何問題,希望這會打破任何障礙,並將我們所有人聯繫起來。」

中華總商會會長劉運方指,因為疫情,所以關於食品安全的講座都停辦了,希望今日的講座可以為商家解決問題,以及令衛生局和餐廳建立互信關係,那商家對講座有什麼看法?

店家說:「因為我想更加專業地學到衛生知識,回去可以更好地教導員工,等他們做得更加好。」

她同時指出,現在疫情期間,衛生和食品安全的處理亦需特別重視。

店家說:「我個人認為首先衛生,一定要過關,客人來到餐廳,需要有一個感覺,餐廳乾淨整理,客人才會覺得食物好食。」

