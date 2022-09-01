中華總商會聯同舊金山衛生局為華埠餐飲業提供食品安全培訓（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）中華總商會聯同舊金山衛生局，為華埠餐飲業提供食品安全培訓。

週三下午，舊金山中華總商會聯同舊金山衛生局首席衛生督察徐夢霜，以及她一眾的團隊，為華埠餐飲業提供食品安全培訓講座，團隊在講座一開始，開宗明義指衛生局不會與餐廳為敵，兩者應該共同合作交流，為顧客和餐廳提供更完善的用餐環境。

在講座中，衛生局人員向華埠餐飲業人員提供如何保存食品、清潔、食品溫度、滅蟲，以及有關食物中毒的知識。

徐夢霜說：「很高興中華總商會提供了機會，令我們來這裡與社區接觸，讓大家了解食品安全問題，真正與社區見面，讓他們知道我們、了解我們，和隨時提出任何問題，希望這會打破任何障礙，並將我們所有人聯繫起來。」

中華總商會會長劉運方指，因為疫情，所以關於食品安全的講座都停辦了，希望今日的講座可以為商家解決問題，以及令衛生局和餐廳建立互信關係，那商家對講座有什麼看法？

店家說：「因為我想更加專業地學到衛生知識，回去可以更好地教導員工，等他們做得更加好。」

她同時指出，現在疫情期間，衛生和食品安全的處理亦需特別重視。

店家說：「我個人認為首先衛生，一定要過關，客人來到餐廳，需要有一個感覺，餐廳乾淨整理，客人才會覺得食物好食。」

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