奧克蘭亞裔家族兩店舖同一晚遭爆竊 店主感無助

【KTSF 傅景竑報導】

在東灣奧克蘭,有兩家並排的亞裔家族商業在同一晚遭爆竊,其中一間店主表示感到無助。

兩間商鋪、兩宗爆竊,一對亞裔兄弟在奧克蘭經營咖啡館及自助洗衣店超過30年,在週三一大早卻接到最不想聽到的消息,但亞裔商舖遭盜竊的案例在近日也不斷的在上升。

Woody’s自助洗衣店和咖啡館店主Robert Ma說:「我大概在早上5點接到電話,我就知道沒有好事。」

閉路電視畫面顯示一群人,在爆竊兩間商舖前在外面徘徊,他們持著棍棒擊破玻璃門,闖入咖啡館及自助洗衣店。

Ma說:「當我到現場,奧克蘭警方已經在場,所以我感到安全,要不然我不會進到店內,因為他們把這玻璃都砸碎。」

竊賊敲破櫥窗、破壞內裝,並搶走店內現金,但店主也表示,這並不是第一次遭爆竊。

Ma說:「我們一年半前左右也被針對過。」

但不管是上一次的搶案,或這次再發生的爆竊,店主都感到無助。

Ma說:「現在身為奧克蘭市民,尤其亞裔人士,我們遭受攻擊,我早知道我們商店會被攻擊,如果是在奧克蘭營業,這都是在意料之內。」

店主感謝警方在早上快速到場,但認為沒有感受到市內混亂的現象有所改善。

Ma說:「我大白天走在路上不再感到安全,不管是早上、下午,甚至人群眾多的地方,這裡根本是無法無天,他們可以隨心所欲,這不是我想居住的社會。」

警方還未公佈任何疑犯,案件還在調查當中。

