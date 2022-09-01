奧克蘭亞裔家族兩店舖同一晚遭爆竊 店主感無助

【KTSF 傅景竑報導】

在東灣奧克蘭，有兩家並排的亞裔家族商業在同一晚遭爆竊，其中一間店主表示感到無助。

兩間商鋪、兩宗爆竊，一對亞裔兄弟在奧克蘭經營咖啡館及自助洗衣店超過30年，在週三一大早卻接到最不想聽到的消息，但亞裔商舖遭盜竊的案例在近日也不斷的在上升。

Woody’s自助洗衣店和咖啡館店主Robert Ma說：「我大概在早上5點接到電話，我就知道沒有好事。」

閉路電視畫面顯示一群人，在爆竊兩間商舖前在外面徘徊，他們持著棍棒擊破玻璃門，闖入咖啡館及自助洗衣店。

Ma說：「當我到現場，奧克蘭警方已經在場，所以我感到安全，要不然我不會進到店內，因為他們把這玻璃都砸碎。」

竊賊敲破櫥窗、破壞內裝，並搶走店內現金，但店主也表示，這並不是第一次遭爆竊。

Ma說：「我們一年半前左右也被針對過。」

但不管是上一次的搶案，或這次再發生的爆竊，店主都感到無助。

Ma說：「現在身為奧克蘭市民，尤其亞裔人士，我們遭受攻擊，我早知道我們商店會被攻擊，如果是在奧克蘭營業，這都是在意料之內。」

店主感謝警方在早上快速到場，但認為沒有感受到市內混亂的現象有所改善。

Ma說：「我大白天走在路上不再感到安全，不管是早上、下午，甚至人群眾多的地方，這裡根本是無法無天，他們可以隨心所欲，這不是我想居住的社會。」

警方還未公佈任何疑犯，案件還在調查當中。

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