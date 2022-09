【有線新聞】

在台灣,蔡英文在總統府接見到訪的美國亞利桑那州州長,指對方將在台灣設立對外貿易辦事處。

蔡英文會見州長杜西及到訪代表團,提到亞利桑那州在台灣設立外貿辦事處的計劃,已納入州政府的年度預算,相信設立辦事處有助加速經貿合作;又提到杜西致力將亞利桑那州打造為晶片及創新產業重鎮,面對威權主義擴張和後疫情時代經濟挑戰,台灣期待與美國攜手打造更安全供應鏈,共同製造「民主晶片」,維護民主盟友利益。

