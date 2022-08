【KTSF】

東灣Walnut Creek一名男子,涉嫌於區內一間Starbucks洗手間內安裝針孔攝錄機,被控83項重罪及輕罪。

Contra Costa縣地檢處宣佈,54歲的Steven John Novelli,涉嫌兩次在Walnut Creek Main街1340號的Starbucks連鎖咖啡店的洗手間,安裝針孔攝錄機,地檢處以企圖製作兒童色情相片、竊聽、安裝針孔攝錄機,及爆竊等共83項重罪及輕罪起訴被告。

警方表示,搜查疑犯的家中時,起出多項數碼證據,疑犯在上星期四被捕。

當局呼籲在6月4號及7月23號下午3時半至5點期間,曾到過這間Starbucks的市民,可電郵警方探員Tyler Bertolozzi,tbertolozzi@walnutcreekpd.com

