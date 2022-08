舊金山訪谷區長者可負擔出租單位接受輪候名單申請（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)訪谷區一棟長者可負擔房屋重新出租的單位,現正接受等待名單申請,截止日期為9月16日。

位於舊金山訪谷區Raymond Ave 500號路段的John King長者可負擔房屋,現正開放90個重新出租的單位等待名單,可供申請單位面積533和545呎的一房單位。

申請人資格必須為62歲或以上,收入限制方面有上限,但就沒下限,例如1人家庭年收入上限39,150元,2人家庭是44,750元。

可負擔房屋每月的租金是月收入的30%,截止日期為9月16日。

由於疫情關係,當局不接受書面申請,只接受線上申請。

申請方法只是上到舊金山可負擔房屋的官方網站,網址:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000IgpwuUAB

