San Mateo市擬2030年前禁市內建築使用天然氣

【KTSF 毛皓延報導】

中半島San Mateo市進一步討論於2030年前,禁止市內建築使用天然氣,從而減少碳排放。

San Mateo市府的可持續發展及基建委員會,早於本年4月已經開始討論收緊市內的天然氣使用,並進一步電氣化所有設備。

根據The Daily Journal報導,根據市府現時規管,某些特定建築必須是全電氣化,包括新建住宅及辦公大樓。

一項市府報告指出,San Mateo的交通,佔市內溫室氣體排放的一半,而建築物使用電與天然氣,就佔三成四。

市府本年的目標,是減少建築物的碳排放,並於2030年前禁止使用天然氣。

市府將會於週三舉辦網上研討會,討論於翻新住屋時,如何將設備電氣化,例如是電子熱水泵,或者是電動車的相關基建設備。

San Mateo市府這個目標,亦符合州府於2025年前將150萬架零排放車輛帶到街上的計劃。

而隨著加州於2035年,將會全面禁售汽油驅動的新車,亦代表電動車基建設備的需求會上升。

然而市府建議安裝的二級電動車充電站,就要價約500至800元,加上安裝費就需要額外一千元或更多。

研討會將於週三晚6點半至8點舉辦,詳情可以查詢San Mateo市府網站。

