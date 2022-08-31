San Mateo市擬2030年前禁市內建築使用天然氣

August 31, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 毛皓延報導】

中半島San Mateo市進一步討論於2030年前，禁止市內建築使用天然氣，從而減少碳排放。

San Mateo市府的可持續發展及基建委員會，早於本年4月已經開始討論收緊市內的天然氣使用，並進一步電氣化所有設備。

根據The Daily Journal報導，根據市府現時規管，某些特定建築必須是全電氣化，包括新建住宅及辦公大樓。

一項市府報告指出，San Mateo的交通，佔市內溫室氣體排放的一半，而建築物使用電與天然氣，就佔三成四。

市府本年的目標，是減少建築物的碳排放，並於2030年前禁止使用天然氣。

市府將會於週三舉辦網上研討會，討論於翻新住屋時，如何將設備電氣化，例如是電子熱水泵，或者是電動車的相關基建設備。

San Mateo市府這個目標，亦符合州府於2025年前將150萬架零排放車輛帶到街上的計劃。

而隨著加州於2035年，將會全面禁售汽油驅動的新車，亦代表電動車基建設備的需求會上升。

然而市府建議安裝的二級電動車充電站，就要價約500至800元，加上安裝費就需要額外一千元或更多。

研討會將於週三晚6點半至8點舉辦，詳情可以查詢San Mateo市府網站。

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