Palo Alto警方正在調查一起發生在Palo Alto轉車站的性侵案。

Palo Alto警方消息指,在上星期六下午接獲當地醫院一名護士報案,表示受害人星期六凌晨時份大概2點,在車站流動洗手間附近遭到性侵。

受害人大概40歲,當晚由南舊金山乘車到位於95 University Ave的Palo Alto轉車站。

受害人形容嫌犯為拉美裔,大概6呎3吋高,身材瘦削,有鬍鬚,當時身穿橘色連帽衣。

當地警方正積極調查,未有人被拘捕。

