【KTSF 黃恩光報導】

Niche網站公佈2023年全國最佳大學排名榜，頭十名的大學之中，有哪間大學在加州呢？

Niche網站為全國1500多間大學排名，全國排名第一的是麻省理工學院，這間私立大學的新生錄取百分比是7%，全國排第2的是史丹福大學，競爭劇烈，所有提出申請入學的學生之中，只有5%的學生被錄取。

哈佛大學排第三，耶魯大學第四，普林斯頓大學第五，位於德州的Rice大學排第六，加州理工學院全國排第七，Duke大學排第八，Brown大學排第九，Dartmouth College排第十。

UCLA加州大學洛杉磯分校排第24，UC Berkeley加州大學柏克萊分校全國排第48。

目前加州大學不再考慮學生的SAT和ACT成績，而多數著名私立大學，包括全國排頭十名的大學，除了麻省理工要求學生提交SAT和ACT成績之外，其他大學都讓學生選擇是否提交這兩項公開試的成績。

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