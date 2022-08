【KTSF 黃恩光報導】

Niche網站公佈2023年全國最佳大學排名榜,頭十名的大學之中,有哪間大學在加州呢?

Niche網站為全國1500多間大學排名,全國排名第一的是麻省理工學院,這間私立大學的新生錄取百分比是7%,全國排第2的是史丹福大學,競爭劇烈,所有提出申請入學的學生之中,只有5%的學生被錄取。

哈佛大學排第三,耶魯大學第四,普林斯頓大學第五,位於德州的Rice大學排第六,加州理工學院全國排第七,Duke大學排第八,Brown大學排第九,Dartmouth College排第十。

UCLA加州大學洛杉磯分校排第24,UC Berkeley加州大學柏克萊分校全國排第48。

目前加州大學不再考慮學生的SAT和ACT成績,而多數著名私立大學,包括全國排頭十名的大學,除了麻省理工要求學生提交SAT和ACT成績之外,其他大學都讓學生選擇是否提交這兩項公開試的成績。

