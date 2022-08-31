雷千紅代表律師興訟 要求市府恢復她參選第四區市參事資格（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市府律師及選務處上星期發聲明，撤銷第四區市參事候選人雷千紅的參選資格，雷千紅的代表律師週二提出法律訴訟，要求市府恢復雷千紅的參選資格。

根據舊金山選務處規定，候選人遞交參選聲明前，需要在相關選區內住滿至少30天。

市府律師邱信福指，雷千紅此前長期居住在舊金山第十區，在5月7日用第4區地址註冊為第四區選民，其後在6月3日簽署競選第四區市參事的文件，期間不足30天，雷千紅亦沒有證明她的合法住所是在第4區，所以不會將她的名字列入11月8日選舉的選票中。

雷千紅團隊的代表律師沈哲瀚（Stanley Shen）及Christine Linnenbach週二向市府提告。

他們指，根據選務署守則，選務署應該早於6月就要向雷千紅啟動撤銷資格的程序，而不是等到最後一刻，選票即將要印出來的時候才撤銷她的資格，他們認為市府這個做法是違反她的憲法權利。

沈哲瀚說：「一個正當的法律程序，應該是讓她有機會反駁對她不實的指控，讓她帶同證人，像是很多日落區過來支持她的證人，他們都可以宣誓、去作供。」

他指市府此舉剝削選民選擇雷千紅的權利。

而另一位代表律師Linnenbach就表示，雷千紅完全符合資格，亦有證據證明她宣布參選前，已經合法於第4區居住最少30日。

Linnenbach說：「交租、信用卡帳單、網上購物、購買床褥，所有東西都是送到這個地址，她是在第4區居住及定居。」

沈哲瀚表示，他們希望市府做正確的事，收回成命，讓雷千紅重新參選，預計法庭會在下星期舉行聆訊。

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