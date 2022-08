舊金山一體育總監涉性侵高中女生 女事主向校區興訟

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)George Washington高中一名體育總監被指,涉嫌在三年期間性侵至少一名女生,這名受害女子現在起訴舊金山聯合校區沒有保護她。

法庭文件顯示,George Washington高中的一名體育總監Lawrence Young-Yet Chan,從2012年開始接觸本案的原告女子。

當時原告人還未成年的時候,聯同其他幾位女學生,被這名體育總監請吃飯、送禮物和用私家車,接她們上學和回家。

該體育總監也涉嫌在這些學生做伸展運動時觸摸她們,現年24歲的原告女子表示,這名體育總監甚至有向其他教師要求,讓她在上課期間離開課室。

法庭文件指出,涉案男子在2014年至2016年期間性侵當時未成年的原告人,地點包括學校中的更衣室,和涉案男子的辦公室。

原告人在高中畢業後,向一名學校輔導員舉報之後,向警方報案。

原告人的代表律師表示,校區有跟原告人談了兩個小時,但是沒有向涉案男子採取任何行動,只是讓他自動辭職。

原告律師Lauren Cerri說:「這個具有信任和權威地位的人,濫用職權,在她年輕時佔她便宜,這影響了她後來生活各方面、她對別人的信任與關係等,校區需要審查自身的政策、程序和訓練,以保障學生在校園內不被性侵,這是能夠避免的。」

舊金山聯合校區發言人在回覆本台詢問時表示,按職責認真處理任何性侵和騷擾,接報後展開調查,並要涉案職員放假,校區也配合執法部門方面的調查。

校區也表示,涉案男子自2017年8月底就沒有受僱於校區,而他也有接受背景調查。

原告律師表示,相信有更多受害人,他希望她們現在也出來指證。

