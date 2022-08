舊金山洛杉磯地檢處起訴一律師樓濫用殘障人士法興訟 法官駁回訴訟

【KTSF 歐志洲報導】

針對舊金山(三藩市)和洛杉磯地檢處起訴聖地牙哥一間律師樓,非法引用聯邦殘障人士法ADA,來起訴加州許多家餐館,兩個城市提出的官司遭到一名加州法官的駁回。

舊金山和洛杉磯地檢處今年4月起訴Potter Handy律師樓和其15名律師,違反加州不平等競爭法,引用美國殘障人士法ADA向許多商戶提出欺詐性的訴訟。

兩個城市指控Potter Handy因為要避過加州管制這類連串性訴訟的法例,而引用聯邦ADA法例,來對多家小商業提出訴訟。

兩個城市指Potter Handy代表的殘障人士,沒有起訴這些小商業的權利,因為他們並不會要繼續光顧這些商業,也要求律師樓對被起訴的小商業,賠償他們所支付的和解費。

在舊金山的高等法院法官Curtis Karnow在駁回兩個城市的訴訟時表示,該律師樓的行為,受到加州的訴訟特權法保護,因此該律師樓提出的訴訟,不論是否帶有惡性或不實的成份,依法都受到保護,因為訴訟特權法,目的在於保護人們有打官司的權利。

有媒體分析指出,加州在2010年以來有超過36,397起涉及聯邦殘障人士法ADA的訴訟,北加州有最多這類新的案件,單單在2021年,就從前一年的873起,暴增兩倍到2,463起,佔所有民事訴訟的約四分之一。

雖然舊金山和洛杉磯的訴訟被駁回,但是Potter Handy律師樓還是可能面對刑事訴訟,或面對加州律師專業準則上的檢討。

舊金山地檢處方面表示,正在考慮是否上訴等下一步的行動。

