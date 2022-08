【KTSF 周正鈞報導】

聯邦疾控中心(CDC)指,正在追蹤這幾週在全國流行的COVID新變種病毒株BA.4.6。

CDC數據顯示,Omicron BA.4.6病毒株在全國有蔓延趨勢,7月底全國全國確診數字中,BA.4.6佔4.1%,而至8月20號就上升到5.6%。

較早前本台訪問舊金山(三藩市)加州大學傳染病學專家陳子平醫生,也談及BA.4.6病毒株的影響力,他指出,雖然目前對BA.4.6的認識有限,但認為不會導致重症或死亡率上升,不過因為始終是新的COVID變種,還是會讓人有再感染的風險。

陳子平醫生說:「如果BA.5持續流行,假如你已感染BA.5,你可能會有3個月或以上的免疫力,但現時變種正在冒升,就代表你會有機會再感染。」

