舊金山華埠散房可負擔公寓現正接受申請

【KTSF 尹晉豪報導】

華協中心宣佈一座位於舊金山(三藩市)華埠的散房可負擔公寓現正接受申請,僅供一人入住,合資格申請人先到先得。

接受申請的散房公寓名為Clayton Hotel,位於Clay街657號,公寓內設有公共廚房和洗衣房,散房單位只供一人入住,月租為546元,房東負責暖氣、水電、垃圾和污水費,而租戶需要自己支付電話、網路和租戶保險等費用。

申請人士的最低每月收入是1,092元,即租金的兩倍,個人年收入不能超過29,100元。

索取申請表格方法,可登上華協中心網站,按Apply for Housing一欄,或於星期一至星期五早上9時至下午5時,親臨舊金山華埠Clay街657號Clayton Hotel的管理處索取。

而提交申請表的方式有三種,包括親臨公寓的管理處遞交表格和所需文件,第二透過郵遞方式寄出表格。

第三是聯繫華協中心,等待管理部門回覆後並上傳表格,華協中心查詢電話是(415) 981-1378,華協中心將審核申請人資格,符合資格申請者先到先得。

如果市民想了解更多詳情,請點擊網址: https://www.chinatowncdc.org/our-housing/apply-for-housing

如有任何疑問,請發電郵至Leasing@ChinatownCDC.org,或致電415-981 1378查詢。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。