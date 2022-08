加州議會通過保障快餐業工人權益法案 有亞裔組織不支持

【KTSF 張麗月報導】

加州議會兩院週一先後通過一項保障快餐業工人權益的法案,提交州長紐森簽署,共和黨人與快餐業經營者大力反對,部份民主黨人也不支持,消息指,代表亞裔等少數族裔社群商業的組織,也都向州參議員寫信表明不支持。

這項法案重點是成立一個十人委員會,由快餐業的勞資雙方各派四名代表,並有兩名州府官員共同組成,為快餐業工人設定最低工資、工作時數以及工作條件等方面的標準。

當中一項修訂案並規定,規模超過100間分店的連鎖快餐品牌,工人的時薪在明年最高可以去到22元,遠高於加州的最低時薪。

支持法案的議員強調,設立勞資共同參與的委員會,是有創意又非常平衡的做法,去處理業界的問題。

反對一方就關注法案會推高消費成本,快餐業僱主與特許經營商紛紛表示,擔心法案會走向工會化。

當中國際特許商業聯會就直指,法案偏向工會勢力,並針對特許經營商,有歧視的性質。

美聯社的消息指,分別代表亞裔、非洲裔及性小眾商業的組織,也都向州參議員寫信指出,法案會損害屬於少數社群的經營者與工人的利益,紐森的政府也擔心法案會製造一個分化的法律規管環境。

此外,也有輿論指出,快餐業向來為那些低學歷人士或移民,以及想打散工的學生提供工作機會,主要是他們的工資不高,一旦大幅提高他們的最低時薪,為降低成本開支,僱主將會更樂於使用機械人工作,及推行電腦化服務,最終會令這些工人失去許多工作機會。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。