報告發現越來越多幼兒誤吃鈕扣電池危及生命

【KTSF 張擎鳳報導】

在大多數家用的小工具中,都可以找到小型鋰電池,也就是所謂的鈕扣電池,一份新報告發現,越來越多的幼兒誤吃鈕扣電池而有生命危險。

鈕扣電池可以在電視遙控器、鑰匙扣、玩具,甚至賀卡裡面找得到,小童如果錯誤將鈕扣電池吞入肚,就會有生命的危險。

克利夫蘭診所兒科急診醫生Purva Grover醫生說:「儘管它們很小,但它們會造成很大的傷害。」

兒科醫學雜誌的一份新報告估計,在2010年至2019年期間,有超過7萬宗與電池有關的兒童掛急診案例,當中八成半涉及鈕扣電池,5歲以下兒童到急診室求醫的頻率最高,尤其是1到2歲的幼兒,他們經常把找到的東西放進嘴裡,小型鋰電池因此對幼童很危險。

Grover醫生說:「它幾乎燒透了它接觸到的每一個細胞組織。」

Grover醫生說,如果父母懷疑自己的子女吞吃類似電池的東西,就要立即就醫,而不要自行試圖為小朋友催吐。

Grover醫生說:「這會令電池進入身體其他地方,要我們費力去找,而它去何處都會造成損害。」

預防是關鍵,永遠不要把電池放在外面,將備用電池存放在小朋友拿不到的地方,和確保所有家用設備的電池盒已經關上。

您可以粘上強力膠帶,以加上另一層保護,或購買需要用螺絲刀,才能開到電池盒的產品。

