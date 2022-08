拜登發表演說 誓言要禁絕大殺傷力攻擊性武器

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週二前往主要競選陣地賓夕凡尼亞州發表演說,他誓言堅決要禁絕大殺傷力的攻擊性武器。

拜登在賓夕凡尼亞州的Wilkes大學發言時,一開始就大力維護聯邦調查局(FBI)人員本月初搜查前總統特朗普海湖莊園的行動,他說之後FBI人員受到批評和面對暴力威脅,他又說反對撤銷撥款給警察和FBI。

拜登也趁機推廣政府的滅罪政策,以及繼續向國會施壓,期望可以重新恢復執行已經到期失效、使用攻擊性武器的聯邦禁令。

自從近多個月來發生多宗嚴重槍擊案之後,國會兩黨議員今年初罕見地聯手合作表決通過槍械安全的立法行動,但拜登認為仍未足夠,有需要採取更進一步行動,恢復執行聯邦禁止使用攻擊性武器的指令。

拜登說:「我堅決禁止使用攻擊性武器,在這國家,很堅決。」

拜登也提出一個總值370億元打擊犯罪和增加執法部門資源的計劃,他希望國會撥款130億元,幫助社區在五年內招聘和訓練十萬名警務人員,另外撥款30億元去處理法庭的積壓個案,和清理牽涉謀殺和槍械的暴力案件。

另外也建議撥款150億元,來推行有關滅罪的計劃,和增加公共健康的應對資源。

