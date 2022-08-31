拜登發表演說 誓言要禁絕大殺傷力攻擊性武器

August 31, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週二前往主要競選陣地賓夕凡尼亞州發表演說，他誓言堅決要禁絕大殺傷力的攻擊性武器。

拜登在賓夕凡尼亞州的Wilkes大學發言時，一開始就大力維護聯邦調查局（FBI）人員本月初搜查前總統特朗普海湖莊園的行動，他說之後FBI人員受到批評和面對暴力威脅，他又說反對撤銷撥款給警察和FBI。

拜登也趁機推廣政府的滅罪政策，以及繼續向國會施壓，期望可以重新恢復執行已經到期失效、使用攻擊性武器的聯邦禁令。

自從近多個月來發生多宗嚴重槍擊案之後，國會兩黨議員今年初罕見地聯手合作表決通過槍械安全的立法行動，但拜登認為仍未足夠，有需要採取更進一步行動，恢復執行聯邦禁止使用攻擊性武器的指令。

拜登說：「我堅決禁止使用攻擊性武器，在這國家，很堅決。」

拜登也提出一個總值370億元打擊犯罪和增加執法部門資源的計劃，他希望國會撥款130億元，幫助社區在五年內招聘和訓練十萬名警務人員，另外撥款30億元去處理法庭的積壓個案，和清理牽涉謀殺和槍械的暴力案件。

另外也建議撥款150億元，來推行有關滅罪的計劃，和增加公共健康的應對資源。

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