灣區又有熱浪來襲 灣區電網面臨極大挑戰

【KTSF 傅景竑報導】

灣區又有熱浪即將來襲,各地的消防單位繃緊神經,但這波熱浪會帶給灣區電網什麼樣的風險呢?

2020年8月,閃電、熱浪及山火導致200萬戶加州居民,在家中伸手不見五指,面臨滾動式停電,如今這週末的乾旱加上熱浪,將再度挑戰加州的減碳綠能電網。

Sonoma縣居民說:「我們感到憤怒,為什麼這種事情會發生在像我們這樣的州,我們這樣的國家。」

史丹福大學森林環境研究所研究員Michael Wara說:「我們關閉髒的能源之前,要確保乾淨能源已確實上路,要不然就會出問題,這或許就是幾年前揭露的。」

Wara表示,2020後已出現改變。

Wara說:「這兩年看到在儲能方面上的努力,為了讓發電廠保持在線,開新的發電廠,確保我們有足夠的資源,來應付像這週末的熱浪。」

加州也改變估算能源需求的方式,尤其當乾旱影響水力發電量能,但當地機關表示,熱浪還是帶來極大的挑戰。

加州公用事業委員會主席Alice Reynolds說:「如果我們面臨極端情況還得看看,我們還是擔心會有突發狀況,我們可能需要加州居民的配合,注意在熱浪期間的用電量。」

Wara說:「所以這會考驗我在加州做的預備,公用事業、監管機構、州長團隊,但我認為我們為這項考驗做的準備,已經比兩年前來的足。」

除了更充足的準備,這波熱浪高峰將落在9月6日,也是加州各地用電量較低的期間。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。