灣區又有熱浪來襲 灣區電網面臨極大挑戰

【KTSF 傅景竑報導】

灣區又有熱浪即將來襲，各地的消防單位繃緊神經，但這波熱浪會帶給灣區電網什麼樣的風險呢？

2020年8月，閃電、熱浪及山火導致200萬戶加州居民，在家中伸手不見五指，面臨滾動式停電，如今這週末的乾旱加上熱浪，將再度挑戰加州的減碳綠能電網。

Sonoma縣居民說：「我們感到憤怒，為什麼這種事情會發生在像我們這樣的州，我們這樣的國家。」

史丹福大學森林環境研究所研究員Michael Wara說：「我們關閉髒的能源之前，要確保乾淨能源已確實上路，要不然就會出問題，這或許就是幾年前揭露的。」

Wara表示，2020後已出現改變。

Wara說：「這兩年看到在儲能方面上的努力，為了讓發電廠保持在線，開新的發電廠，確保我們有足夠的資源，來應付像這週末的熱浪。」

加州也改變估算能源需求的方式，尤其當乾旱影響水力發電量能，但當地機關表示，熱浪還是帶來極大的挑戰。

加州公用事業委員會主席Alice Reynolds說：「如果我們面臨極端情況還得看看，我們還是擔心會有突發狀況，我們可能需要加州居民的配合，注意在熱浪期間的用電量。」

Wara說：「所以這會考驗我在加州做的預備，公用事業、監管機構、州長團隊，但我認為我們為這項考驗做的準備，已經比兩年前來的足。」

除了更充足的準備，這波熱浪高峰將落在9月6日，也是加州各地用電量較低的期間。

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