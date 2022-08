【KTSF 朱慧琪報導】

中半島San Mateo 市一間護老院,發生錯誤將洗潔劑當做果汁餵院友飲用的事件,一名93歲婆婆因此死亡,另外兩名長者需要送院。

警方週日晚上8時左右接報,涉事的San Mateo市護老院Atria Park,有三名住院長者攝入有毒化學物質需要送院,警方後來發聲明確認,事件涉及護老院有人員錯誤將洗潔精當作果汁,給三名院友飲用,其中一名93歲的婆婆在醫院去世。

婆婆其中一名女兒指,婆婆患有失智症無法自己進食,婆婆的嘴、喉嚨和食道出現嚴重的水泡。

警方正與加州社會服務部申訴專員聯合調查事件,院方發聲明回應指,會全力協助調查,並指涉事的員工會停職,直到調查完畢,之後將會根據需要採取額外措施應對。

