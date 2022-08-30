「公民力量」主席楊建利在灣區分析台海危機（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於華府的人權組織「公民力量」主席，前中國異議人士楊建利，目前人在灣區，楊建利分析台海危機，以及即將召開的中國20大會期，楊建利認為，習近平任內會解決台灣問題。

楊建利分析，在過去的幾十年來，包括毛澤東、鄧小平、江澤民胡錦濤都講統一台灣，但都沒有真正採取行動，習近平任內對台的軍事行動、社會的滲透，都說明他企圖要解決台灣問題，他認為習近平把台灣問題歸結為「弱中國」。

楊建利說：「一習近平一定要解決台灣問題，要拿下台灣，第二和平的拿，大家認為已經不可能了，如果你真正的了解台灣的民意，你也知道這是不可能的是，剩下唯一一條路就是武力侵略台灣，統一中國，這樣就會使得台海的危機長期存在。」

楊建利表示，美國撤出阿富汗，國際又看到俄羅斯對烏克蘭侵略，台灣問題自然成為關注焦點，此時，中國又加大對台灣的軍事威脅，也加劇了美國這幾年對台灣支持不斷地升高。

對於即將召開的中共20大，原本應該是習近平「下課」離開政壇，不過在2018年的修憲，中國取消了國家主席任期限制，大部份觀點認為，習近平連任應無阻礙，楊建利認為外界期待中共高層鬥爭是不會出現的。

楊建利說：「李克強和習近平的觀點不一樣，也不是個秘密，目前的狀況他沒有任何機制，讓他和他的高層一個同志，商量反習的事情，沒有任何機制，也沒有任何可能，就是一個零概率事件，李克強是不可能只做這種事情，只不過大家把願望投射了在他身上。」

對於質疑中國的清零政策，楊建利分析，第一，中國防疫第一階段過後，沒有普及疫苗，或是進口國外疫苗，如果不封城，造成大面積死亡，習近平無法在20大前交代。

另一個原因則是：「在清零封城的過程中，（習）肯定意識到這是對，控制社會非常有效的一個手段，而且在20大之前，他也知道很多人是反對的，反對有可能來自民間、黨內，黨內和民間一結合，有可能給他造成麻煩，所以用清零的辦法來控制社會，非常有效的，這就是為什麼我們判斷，在20大之前，他不會放鬆，20大以後可能會會逐步的放鬆。」

楊建利說，習近平非常在意經濟增長，因為這是中共幾十年，幾乎唯一合法性來源，封城對中國經濟付出的代價，中國遲早到開放。

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