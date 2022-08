「公民力量」主席楊建利在灣區分析台海危機（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於華府的人權組織「公民力量」主席,前中國異議人士楊建利,目前人在灣區,楊建利分析台海危機,以及即將召開的中國20大會期,楊建利認為,習近平任內會解決台灣問題。

楊建利分析,在過去的幾十年來,包括毛澤東、鄧小平、江澤民胡錦濤都講統一台灣,但都沒有真正採取行動,習近平任內對台的軍事行動、社會的滲透,都說明他企圖要解決台灣問題,他認為習近平把台灣問題歸結為「弱中國」。

楊建利說:「一習近平一定要解決台灣問題,要拿下台灣,第二和平的拿,大家認為已經不可能了,如果你真正的了解台灣的民意,你也知道這是不可能的是,剩下唯一一條路就是武力侵略台灣,統一中國,這樣就會使得台海的危機長期存在。」

楊建利表示,美國撤出阿富汗,國際又看到俄羅斯對烏克蘭侵略,台灣問題自然成為關注焦點,此時,中國又加大對台灣的軍事威脅,也加劇了美國這幾年對台灣支持不斷地升高。

對於即將召開的中共20大,原本應該是習近平「下課」離開政壇,不過在2018年的修憲,中國取消了國家主席任期限制,大部份觀點認為,習近平連任應無阻礙,楊建利認為外界期待中共高層鬥爭是不會出現的。

楊建利說:「李克強和習近平的觀點不一樣,也不是個秘密,目前的狀況他沒有任何機制,讓他和他的高層一個同志,商量反習的事情,沒有任何機制,也沒有任何可能,就是一個零概率事件,李克強是不可能只做這種事情,只不過大家把願望投射了在他身上。」

對於質疑中國的清零政策,楊建利分析,第一,中國防疫第一階段過後,沒有普及疫苗,或是進口國外疫苗,如果不封城,造成大面積死亡,習近平無法在20大前交代。

另一個原因則是:「在清零封城的過程中,(習)肯定意識到這是對,控制社會非常有效的一個手段,而且在20大之前,他也知道很多人是反對的,反對有可能來自民間、黨內,黨內和民間一結合,有可能給他造成麻煩,所以用清零的辦法來控制社會,非常有效的,這就是為什麼我們判斷,在20大之前,他不會放鬆,20大以後可能會會逐步的放鬆。」

楊建利說,習近平非常在意經濟增長,因為這是中共幾十年,幾乎唯一合法性來源,封城對中國經濟付出的代價,中國遲早到開放。

