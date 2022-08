美國週末發生多宗槍擊案 多人死亡

【KTSF 傅景竑報導】

在剛過去的週末,美國各地也發生多宗槍擊案。

週日晚7時左右,俄勒岡州Bend市槍手進入一間Safeway超市,使用AR-15半自動步槍掃射。

槍手由西面入口進入Safeway,在入口處向一個人開槍,之後槍手繼續在Safeway內掃射,槍手殺了第二名在Safeway內的人。

警方指警員到達現場後,仍然聽到槍聲,警員沒有開火,隨後發現一名疑似槍手倒地身亡。

警方指槍手曾經在Safeway外的停車場開槍,當局接到多次911報案。

當局未有透露受害者和槍手身份,消息說20歲槍手在6月時已經在社交媒體透露,打算製造一宗大型槍擊案。

在亞利桑那州鳳凰城,一名手持半自動步槍的槍手與警察的戰鬥,造成兩人死亡、兩名警察和三名旁觀者受傷,然後槍手吞槍自殺。

德州休斯敦市警方在週日半夜接報,西南方一個街區發生火警,警察與消防員到場後遭到槍擊。

警方說,穿黑衣的槍手,在現場對面停車場向他們開火,警方把槍手擊斃,隨後警方發現槍手向一座有多戶人家的樓宇放火,然後在外面向逃出來的人開槍,造成三人中槍身亡。

警方說,槍手本來也住在該樓宇中,但不久前遭到逼遷。

密歇根州底特律市警方週一宣布,一名19歲男青年被捕,他涉嫌在週日清早在不同地點隨機向四人開槍,當中三人死亡,一人受傷。

警方是根據不同現場發現相同的子彈殼,而判定是同一人做案,警方表示,有民眾提供線索,很快抓到嫌犯,指嫌犯有精神病。

康涅狄格州New Heaven市,週一下午也發生槍擊案,兩人在車中中槍,一死一傷。

警方已經掌握一輛可能涉案的汽車訊息,目前案件還在調查中,當地民眾對於槍擊案發生在大白天的路上,而且是開學的第一天,實在讓人感到和擔心。

