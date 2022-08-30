美國週末發生多宗槍擊案 多人死亡

【KTSF 傅景竑報導】

在剛過去的週末，美國各地也發生多宗槍擊案。

週日晚7時左右，俄勒岡州Bend市槍手進入一間Safeway超市，使用AR-15半自動步槍掃射。

槍手由西面入口進入Safeway，在入口處向一個人開槍，之後槍手繼續在Safeway內掃射，槍手殺了第二名在Safeway內的人。

警方指警員到達現場後，仍然聽到槍聲，警員沒有開火，隨後發現一名疑似槍手倒地身亡。

警方指槍手曾經在Safeway外的停車場開槍，當局接到多次911報案。

當局未有透露受害者和槍手身份，消息說20歲槍手在6月時已經在社交媒體透露，打算製造一宗大型槍擊案。

在亞利桑那州鳳凰城，一名手持半自動步槍的槍手與警察的戰鬥，造成兩人死亡、兩名警察和三名旁觀者受傷，然後槍手吞槍自殺。

德州休斯敦市警方在週日半夜接報，西南方一個街區發生火警，警察與消防員到場後遭到槍擊。

警方說，穿黑衣的槍手，在現場對面停車場向他們開火，警方把槍手擊斃，隨後警方發現槍手向一座有多戶人家的樓宇放火，然後在外面向逃出來的人開槍，造成三人中槍身亡。

警方說，槍手本來也住在該樓宇中，但不久前遭到逼遷。

密歇根州底特律市警方週一宣布，一名19歲男青年被捕，他涉嫌在週日清早在不同地點隨機向四人開槍，當中三人死亡，一人受傷。

警方是根據不同現場發現相同的子彈殼，而判定是同一人做案，警方表示，有民眾提供線索，很快抓到嫌犯，指嫌犯有精神病。

康涅狄格州New Heaven市，週一下午也發生槍擊案，兩人在車中中槍，一死一傷。

警方已經掌握一輛可能涉案的汽車訊息，目前案件還在調查中，當地民眾對於槍擊案發生在大白天的路上，而且是開學的第一天，實在讓人感到和擔心。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。