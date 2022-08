【有線新聞】

台灣首次開火驅離大陸無人機,蔡英文總統較早前下令軍方適時採取強力措施,反制中共無人機,大陸暫時未有回應。

台灣的金門防衛指揮部表示,周二下午4時23分起在小金門發現3架民用無人機,台方人員射信號彈示警後,無人機往廈門方向飛離。

到傍晚近6時,再有一架無人機,飛到金門外島限制水域上空。

台方示警後,無人機繼續盤旋,於是首次以實彈防衛射擊驅離,無人機6時飛往廈門方向。

金門防衛指揮部表示,會保持警戒、嚴密監控。

這日下午蔡英文總統到澎湖檢視部隊,談到解放軍在軍演後,仍以無人機侵擾等,台海周邊情勢緊張,威脅日增。

她表示台方不會挑起戰端,但已經下令採取必要而且強力的措施,反制大陸無人機,捍衛安全。

蔡英文說:「敵軍越是挑釁,我們越要冷靜,我們不會讓對岸有不當的藉口來製造衝突,我們不會挑起戰端,我們自我克制,但不表示我們不會反制。」

蔡英文稱會提高裝備妥善、補充彈藥存量,並提升後備戰力,發展不對稱作戰,令防衛力量更堅實。

