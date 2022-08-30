【有線新聞】

台灣首次開火驅離大陸無人機，蔡英文總統較早前下令軍方適時採取強力措施，反制中共無人機，大陸暫時未有回應。

台灣的金門防衛指揮部表示，周二下午4時23分起在小金門發現3架民用無人機，台方人員射信號彈示警後，無人機往廈門方向飛離。

到傍晚近6時，再有一架無人機，飛到金門外島限制水域上空。

台方示警後，無人機繼續盤旋，於是首次以實彈防衛射擊驅離，無人機6時飛往廈門方向。

金門防衛指揮部表示，會保持警戒、嚴密監控。

這日下午蔡英文總統到澎湖檢視部隊，談到解放軍在軍演後，仍以無人機侵擾等，台海周邊情勢緊張，威脅日增。

她表示台方不會挑起戰端，但已經下令採取必要而且強力的措施，反制大陸無人機，捍衛安全。

蔡英文說：「敵軍越是挑釁，我們越要冷靜，我們不會讓對岸有不當的藉口來製造衝突，我們不會挑起戰端，我們自我克制，但不表示我們不會反制。」

蔡英文稱會提高裝備妥善、補充彈藥存量，並提升後備戰力，發展不對稱作戰，令防衛力量更堅實。

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