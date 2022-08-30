舊金山訪谷區長者可負擔出租單位接受輪候名單申請

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山（三藩市）訪谷區一棟長者可負擔房屋重新出租的單位，現正接受等待名單申請，截止日期為9月16日。

位於舊金山訪谷區Raymond Ave 500號路段的John King長者可負擔房屋，現正開放90個重新出租的單位等待名單，可供申請單位面積533和545呎的一房單位。

申請人資格必須為62歲或以上，收入限制方面有上限，但就沒下限，例如1人家庭年收入上限39,150元，2人家庭是44,750元。

可負擔房屋每月的租金是月收入的30%，截止日期為9月16日。

由於疫情關係，當局不接受書面申請，只接受線上申請。

申請方法只是上到舊金山可負擔房屋的官方網站，網址：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000IgpwuUAB

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。