舊金山(三藩市)Mission BART捷運站發生剌死人案件,兇徒仍然在逃。

事發在週日中午1時40分左右,位於舊金山24th街Mission捷運站。

捷運警方聲明指,從閉路電視見到,案發前兩名男子在電梯附近發生爭執,隨後一人刺傷另一人,傷者下樓梯進入站內後,在月台上倒地,傷重不治。

兇徒就逃離現場,捷運警方正聯同舊金山警方緝拿兇徒。

