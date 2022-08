報告指槍械暴力對Santa Clara縣造成至少7,250萬經濟損失（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

根據一份Santa Clara縣的報告,槍械暴力在縣內帶來至少7,250萬的經濟損失,縣政府將在週二的會議中,討論該如何做出縣政檢討。

Santa Clara縣政府是少數針對槍械暴力而展開經濟影響評估的地方政府,該報告是由縣參事Cindy Chavez在2019年委託公共衛生單位所做的研究,希望透過報告加強槍枝安全政策。

Chavez也在週一中午與副地檢官及縣公共衛生局長Sara Cody在記者會上公佈報告資料。

Chavez說:「槍暴成本研究顯示,從2016到2020年,我們在縣市內因槍枝事件花費7,200萬,用於警察、緊急服務、醫療、心理健康和刑事司法服務,這個金額還不包括州和聯邦監獄的長期監禁成本。」

Cody也表示,槍械暴力的成本其實不只是經濟方面的7,200萬,也包括更多隱性的社會成本。

Cody說:「這個成本接近一年12億元,不只是直接的成本,還有間接並無形的,這些才是成本絕大部份所在,這些間接並無形的成本,不只是包括生命的失去及痛苦,還有潛力的喪失,及周邊家人及社區的痛苦。」

根據研究報告,局長Cody指的12億元,包括82%的生活品質影響,一年平均造成9.51億元損失。

衛生局的報告也針對社區槍械安全列出7項建議,包括更完善的槍械安全法例、評估如何平等保障各族裔的安全、加強對槍械暴力安全的教育宣導、促使社區健康機構的配合等措施

Santa Clara縣參事委員會也將在週二會議中,討論該報告的發現及建議,研擬未來該如何把資源用於社區的槍械安全。

