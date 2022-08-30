San Mateo縣失業率僅1.9% 僱主慨嘆難請人

【KTSF 傅景竑報導】

加州的失業率在7月份，掉到歷史新低的3.9%，名列前茅的San Mateo縣，失業率只有1.9%，但這對許多僱主卻帶來困難。

San Mateo縣上個月失業率是全加州最低，但當地業者不見得認為這是個好消息。

這間位於Redwood City的墨西哥餐廳Margaritas，店主Ramon Bravo表示，自己開業20多年，但當前遇上了史無前例的瓶頸，餐廳目前還缺四位員工，但遲遲找不到人手，餐廳已缺工多時。

Ramon說：「有時候餐廳太多客人，但我們人手不夠，（你沒有辦法接客？）對啊，我們沒有辦法。」

就業律師Michael Bernick說：「一定的！最新的數據顯示，在加州6月底就有超過110萬個職缺，所以僱主一定會面臨一些困難，尤其是特定行業領域，將持續有缺工的情況。」

Bernick身為前就業發展部主任，表示目前的市場求職者佔優勢。

Bernick說：「在我觀察40多年來，這是數一數二好的求職市場，也是加州最緊縮的勞動力市場，但我認為這即將改變。」

Bernick認為，改變將會在幾個月內出現，但在這改變來臨之前，Ramon及其他僱主只能等待或希望有像Adan一樣的忠實10年老員工。

Ramon說：「我能怎麼辦？只能等待並觀望，明日會帶來什麼。」

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