San Mateo縣失業率僅1.9% 僱主慨嘆難請人

【KTSF 傅景竑報導】

加州的失業率在7月份,掉到歷史新低的3.9%,名列前茅的San Mateo縣,失業率只有1.9%,但這對許多僱主卻帶來困難。

San Mateo縣上個月失業率是全加州最低,但當地業者不見得認為這是個好消息。

這間位於Redwood City的墨西哥餐廳Margaritas,店主Ramon Bravo表示,自己開業20多年,但當前遇上了史無前例的瓶頸,餐廳目前還缺四位員工,但遲遲找不到人手,餐廳已缺工多時。

Ramon說:「有時候餐廳太多客人,但我們人手不夠,(你沒有辦法接客?)對啊,我們沒有辦法。」

就業律師Michael Bernick說:「一定的!最新的數據顯示,在加州6月底就有超過110萬個職缺,所以僱主一定會面臨一些困難,尤其是特定行業領域,將持續有缺工的情況。」

Bernick身為前就業發展部主任,表示目前的市場求職者佔優勢。

Bernick說:「在我觀察40多年來,這是數一數二好的求職市場,也是加州最緊縮的勞動力市場,但我認為這即將改變。」

Bernick認為,改變將會在幾個月內出現,但在這改變來臨之前,Ramon及其他僱主只能等待或希望有像Adan一樣的忠實10年老員工。

Ramon說:「我能怎麼辦?只能等待並觀望,明日會帶來什麼。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。