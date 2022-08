密西西比州錄得破紀錄雨量 Pearl河水位不斷上漲

【KTSF 張麗月報導】

美國東南部密西西比州錄得破紀錄雨量之後,當局警告說,未來兩天,將會水浸街和水浸屋,位於首府Jackson附近的Pearl河水位正在上漲,但估計不會去到嚴重水浸警戒級別。

密西西比州過去幾天破紀錄的雨量,正影響首府Jackson附近的Pearl河流,令到河水不斷上漲,預料週一將會上漲至頂峰。

在週末州長已經宣布密西西比州進入緊急狀態,當局促請水浸地區的居民盡快離開。

Pearl河在兩年前氾濫至超過36呎,整個城市造成廣泛破壞,當地居民表示,他們仍未完全復元過來,現時又遇到這場水災,覺得房屋只不過是身外物,最重要是與親人在一起。

可以見到有些道路被洪水沖走,週一的Pearl河預測比兩年前上漲的頂峰低超過一呎,當地居民希望最壞的時刻已經過去。

消息指出,Pearl河氾濫正在加劇,Jackson的食水危機,可能會導致整個系統,包括食水和污水系統頻臨失靈,導致部份商業和學校週一要關閉,當地社區領袖也呼籲州府採取行動,找出短期和長期解決方法。

在密西西比州中部地區,8月份是歷來最多雨水的月份。

