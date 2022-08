舊金山市參事馬兆明舉行造勢大會 呼籲選民支持他連任（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

爭取連任的舊金山(三藩市)第4區市參事馬兆明(Gordon Mar)週末舉行造勢大會,呼籲選民在11月投他一票。

多個團體週日在日落區康樂中心,為爭取連任第4區市參事馬兆明舉行造勢活動。

馬兆明說:「4年前我出來競選市參事,以及為什麼現在我競選連任,是要確保我們的城市,繼續成為打工仔、移民、家庭和老年人能夠安居樂業的地方

另一方面,他亦不開名提到日前因住址問題被取消參選資格的雷千紅,指她和日落區沒有聯繫,甚至不住在日落區。

白蘭民主黨協會主席方瀅說:「白蘭民主黨協會相信馬兆明,最適合連任第4區市參事的人選,我們相信他未來4年會繼續帶領舊金山走向更加好的未來

而社區住客聯會主席梁榮浩表示,馬兆明經常與社區人士對話,了解長者的需要,更加在日落區推動了兩個可負擔房屋項目的發展。

馬兆明最後感謝一眾支持者,他特別提到十分自豪能服務舊金山華裔人口最多的日落區。

第4區市參事選舉將於11月8日舉行,現時有兩位候選人,分別是現任第4區市參事馬兆明,以及有份參與罷免博徹思和三名教委運動的殷嘉立(Joel Engardio),選民預計將於10月中陸續收到選票,而本台曾經致電雷千紅,但未有接通。

