奧克蘭13歲孩童學校外中槍受傷 疑兇被捕（視頻）

東灣奧克蘭(屋崙)週一下午發生一宗校園外的槍案,一名13歲孩童中彈送醫,警方已逮捕一名疑犯,並尋獲犯案武器。

這宗校園槍擊案發生在東灣奧克蘭的Madison Park Academy,位於Capistrano Drive 400號路段,警方在下午1點半獲報,到場發現一名13歲兒童中彈,立即為他送醫,警方也在現場逮捕一名疑犯,並找到一把犯案槍枝。

槍擊當下是上課時間,傷者是在校門口中彈,孩童傷勢情形尚未公佈。

從直升機畫面中看得到,其他孩童家長在事後急忙來到校園關心自家兒童安危,許多家長見到自己孩童平安,情緒非常激動,也有學生受訪解釋當時的情況。

學生Roman Guerrero說:「我當時不知道該如何反應,所以我盡可能的保持鎮定。」

學生Zacary Masonroa說:「他們叫我們致電家長,他們則打給警察,我們安靜的坐在地上,我當時不知道該做什麼。」

奧克蘭警方接受採訪時,提及逮捕一名疑犯及尋獲涉案槍枝,但對此案沒有提供更進一步的消息,指案件還在調查當中。

奧克蘭警察局隊長LeRonne Armstrong說:「在過去幾週你曾聽我說多起槍擊案,發生在校園及遊樂場所,這已嚴重影響我們城市,已沒有人不被這個等級的槍械暴力所影響。」

這已經不是奧克蘭過去這週發生的第一宗槍案,四天內已經發生了6宗兇殺案,包括一宗在星期五晚間於Martin Luther King Jr. Way發生的3人兇殺案,兩名死者遭疑犯槍擊。

另一名死者是一名自行車騎士,在疑犯開車逃跑時不幸遭撞擊。

奧克蘭警方也表示,今年至今已沒收超過一千把違法的槍。

