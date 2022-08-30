奧克蘭13歲孩童學校外中槍受傷 疑兇被捕（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

東灣奧克蘭（屋崙）週一下午發生一宗校園外的槍案，一名13歲孩童中彈送醫，警方已逮捕一名疑犯，並尋獲犯案武器。

這宗校園槍擊案發生在東灣奧克蘭的Madison Park Academy，位於Capistrano Drive 400號路段，警方在下午1點半獲報，到場發現一名13歲兒童中彈，立即為他送醫，警方也在現場逮捕一名疑犯，並找到一把犯案槍枝。

槍擊當下是上課時間，傷者是在校門口中彈，孩童傷勢情形尚未公佈。

從直升機畫面中看得到，其他孩童家長在事後急忙來到校園關心自家兒童安危，許多家長見到自己孩童平安，情緒非常激動，也有學生受訪解釋當時的情況。

學生Roman Guerrero說：「我當時不知道該如何反應，所以我盡可能的保持鎮定。」

學生Zacary Masonroa說：「他們叫我們致電家長，他們則打給警察，我們安靜的坐在地上，我當時不知道該做什麼。」

奧克蘭警方接受採訪時，提及逮捕一名疑犯及尋獲涉案槍枝，但對此案沒有提供更進一步的消息，指案件還在調查當中。

奧克蘭警察局隊長LeRonne Armstrong說：「在過去幾週你曾聽我說多起槍擊案，發生在校園及遊樂場所，這已嚴重影響我們城市，已沒有人不被這個等級的槍械暴力所影響。」

這已經不是奧克蘭過去這週發生的第一宗槍案，四天內已經發生了6宗兇殺案，包括一宗在星期五晚間於Martin Luther King Jr. Way發生的3人兇殺案，兩名死者遭疑犯槍擊。

另一名死者是一名自行車騎士，在疑犯開車逃跑時不幸遭撞擊。

奧克蘭警方也表示，今年至今已沒收超過一千把違法的槍。

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