底特律市發生四宗隨機槍擊案 疑兇落網

【KTSF 張麗月報導】

密歇根州底特律市週日早上發生四宗隨機槍擊案，警方週一宣布疑兇落網。

照片中的19歲男青年，在槍擊案發生後被警方列為疑犯，警方週一宣布因為有民眾提供線索，令疑犯落網。

底特律警察局長James White說：「我告訴你，是一個19歲的人做案，我們沒見到他有案底，我們有線索指他涉及精神病

警方指，週日發生的四宗槍擊案中，疑犯涉嫌至少三宗，四宗槍擊案分別發生在不同的地點，有四人中槍當中三人死亡。

警方認為有人隨機開槍，第一宗案件中，一個28歲男人在清晨帶狗散步，無故中槍，槍手事後返回再向受害人補多幾槍，在三條街外，一個女子在路邊中槍受傷，不遠處一個女子就在巴士站中槍身亡。

到早上7點鐘，一個男子從車內向外張望，見到槍手，於是遭到槍擊。

警方在不同案發現場找到相同的子彈殼，而斷定是同一槍手做案，州警、聯邦調查局以及國土安全部都有加入調查。

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