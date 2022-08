底特律市發生四宗隨機槍擊案 疑兇落網

【KTSF 張麗月報導】

密歇根州底特律市週日早上發生四宗隨機槍擊案,警方週一宣布疑兇落網。

照片中的19歲男青年,在槍擊案發生後被警方列為疑犯,警方週一宣布因為有民眾提供線索,令疑犯落網。

底特律警察局長James White說:「我告訴你,是一個19歲的人做案,我們沒見到他有案底,我們有線索指他涉及精神病

警方指,週日發生的四宗槍擊案中,疑犯涉嫌至少三宗,四宗槍擊案分別發生在不同的地點,有四人中槍當中三人死亡。

警方認為有人隨機開槍,第一宗案件中,一個28歲男人在清晨帶狗散步,無故中槍,槍手事後返回再向受害人補多幾槍,在三條街外,一個女子在路邊中槍受傷,不遠處一個女子就在巴士站中槍身亡。

到早上7點鐘,一個男子從車內向外張望,見到槍手,於是遭到槍擊。

警方在不同案發現場找到相同的子彈殼,而斷定是同一槍手做案,州警、聯邦調查局以及國土安全部都有加入調查。

