Burlingame市有意將海旁酒店區打造成生物技術園區（視頻）

中半島Burlingame市有意將海旁的酒店區,打造成生物技術園區,目前已收到三個園區申請,其中一個如果獲批,落成後,佔地將近150萬平方英尺。

根據San Mateo Daily Journal的報導,其中一個生物技術園區,名為Peninsula Crossing,計劃於Easton Creek兩側的Bayshore Highway1200至1340號,12英畝的地皮興建,包括三座11層高的建築,用於辦公和研究的科學大樓。

另外,項目包括兩座10樓層高的停車場,並有兩層地下停車場,共提供3,500多個停車位。

另一方面,項目亦包括各種設施,例如聚會空間和開放式的景觀,以及總共5,000平方英尺的向公眾開放的餐廳區域。

在8月22日的規劃委員會會議上,委員要求申請人研究土壤增加打樁,以及是否可以為遊客增加更多停車位等。

而有市民就擔心建築物太高,以及該市如何解決該項目造成的就業和房屋供應不平衡問題。

該項目預計分三個階段建設,總工期略高於三年,諮詢期由8月12日至9月12日下午5點結束。

該地區最初是為建設大型酒店而設計,但於疫情期間一直缺乏遊客,從而轉型將生命科學項目引入該地區,市府目前已收到三個生命科學園區的申請。

