Burlingame市有意將海旁酒店區打造成生物技術園區（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

中半島Burlingame市有意將海旁的酒店區，打造成生物技術園區，目前已收到三個園區申請，其中一個如果獲批，落成後，佔地將近150萬平方英尺。

根據San Mateo Daily Journal的報導，其中一個生物技術園區，名為Peninsula Crossing，計劃於Easton Creek兩側的Bayshore Highway1200至1340號，12英畝的地皮興建，包括三座11層高的建築，用於辦公和研究的科學大樓。

另外，項目包括兩座10樓層高的停車場，並有兩層地下停車場，共提供3,500多個停車位。

另一方面，項目亦包括各種設施，例如聚會空間和開放式的景觀，以及總共5,000平方英尺的向公眾開放的餐廳區域。

在8月22日的規劃委員會會議上，委員要求申請人研究土壤增加打樁，以及是否可以為遊客增加更多停車位等。

而有市民就擔心建築物太高，以及該市如何解決該項目造成的就業和房屋供應不平衡問題。

該項目預計分三個階段建設，總工期略高於三年，諮詢期由8月12日至9月12日下午5點結束。

該地區最初是為建設大型酒店而設計，但於疫情期間一直缺乏遊客，從而轉型將生命科學項目引入該地區，市府目前已收到三個生命科學園區的申請。

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