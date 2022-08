【KTSF】

一股熱浪星期四將會抵達灣區,內陸地區氣溫將會突破華氏100度。

國家氣象局預測,熱浪將會維持到下星期一,最熱的地區是北灣及東灣的內陸地區,氣溫介乎於華氏90度至110度之間。

星期日及星期一將會最熱,沿岸地區氣溫就維持於華氏70多至80多度,預測週末更可能達到華氏90度左右。

當局呼籲市民做好準備,避免脫水或發燒等的情況,包括多喝水、穿淺色衫褲、避免進行戶外活動、多關心長者及兒童,亦切忌獨留兒童及寵物於車上。

