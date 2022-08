舊金山消防局救護車被人破壞 兩名救護員險被撞（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)週一清晨時分有人破壞,並開走一輛舊金山消防局的救護車,並且企圖用救護車撞兩名救護員。

舊金山消防局在Twitter發布的消息指出,早上7時左右,一個40多歲的拉美裔男人,在Mission區Harrison街1700號地段,用一條木樁襲擊一輛屬於消防局的救護車,打爛了車窗,車上兩名消防局救護員下車逃生。

涉案男人登上救護車,將車開走,並企圖撞向兩名救護員。

1/2 – PARAMEDICS ATTACKED Time occurred: 0655 AM

Address: 1717 Harrison street

Function: posted for emergency response

Injuries: Non

Suspect: Smashed windows yelling had a tool- heavy wooden object

Suspect: Latin Male Adult wearing black jacket and brown pants 40s https://t.co/0A12H1eUT1 pic.twitter.com/vPBpMdwCUp — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) August 29, 2022

消防局表示,兩個救護員沒有受傷,但受到驚嚇,後來涉案男人將救護車開進附近的Best Buy停車場,然後下車逃走,至今仍然在逃。

代表消防員的本地798號工會表示,他們的工會辦事處較早前被人闖入及搜掠,工會表示對於罪案忍無可忍,呼籲市府作出變革改善市內治安。

