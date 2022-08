【KTSF 周正鈞的報導】

灣區海灣沿岸爆發紅潮,引致魚類大量死亡,環境專家告訴我們原因。

舊金山Baykeeper發言人Jon Rosenfiel說:「這叫作紅潮,很難用文字形容,因為當藻類進行光合作用,他們通常是棕色,但當你見到,你會知道這不是正常的顏色。」

記者親身走到岸邊,就看到紅潮殺了不少的魚,紅潮中的藻類是靠著陽光、和暖的海水及灣內水中的養份而生存。

Rosenfield說:「所以我們知道這次的紅潮是很大,我們已預計會看到很多魚死掉,但這次魚死掉的數量也讓我們驚訝,不過發生這麼大規模的紅潮,這也難免會發生。」

魚的屍體遍及Hayward、Alameda、Lake Merritt及更廣的地區。

雖然紅潮對人體沒有毒性,但專家都建議應該減少接觸,東灣的一個海灘,當局雖然標示綠色,表示適合使用,但海灘一旁就有一條大大的魚屍體,而且看來這紅潮的規模,大到不是一時三刻會消失。

Rosenfiel說:「現在爆發條件都具備:陽光、暖水及養份,養份是我們能控制的,因為養份就是環繞灣區的污水處理廠排放的氮氣及其他排放物。」

隨著時間海水會變冷,養份會用光,但看來不容易被紅潮殺死的魚,也會變成紅潮的養份。

