【KTSF 周正鈞的報導】

灣區海灣沿岸爆發紅潮，引致魚類大量死亡，環境專家告訴我們原因。

舊金山Baykeeper發言人Jon Rosenfiel說：「這叫作紅潮，很難用文字形容，因為當藻類進行光合作用，他們通常是棕色，但當你見到，你會知道這不是正常的顏色。」

記者親身走到岸邊，就看到紅潮殺了不少的魚，紅潮中的藻類是靠著陽光、和暖的海水及灣內水中的養份而生存。

Rosenfield說：「所以我們知道這次的紅潮是很大，我們已預計會看到很多魚死掉，但這次魚死掉的數量也讓我們驚訝，不過發生這麼大規模的紅潮，這也難免會發生。」

魚的屍體遍及Hayward、Alameda、Lake Merritt及更廣的地區。

雖然紅潮對人體沒有毒性，但專家都建議應該減少接觸，東灣的一個海灘，當局雖然標示綠色，表示適合使用，但海灘一旁就有一條大大的魚屍體，而且看來這紅潮的規模，大到不是一時三刻會消失。

Rosenfiel說：「現在爆發條件都具備：陽光、暖水及養份，養份是我們能控制的，因為養份就是環繞灣區的污水處理廠排放的氮氣及其他排放物。」

隨著時間海水會變冷，養份會用光，但看來不容易被紅潮殺死的魚，也會變成紅潮的養份。

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