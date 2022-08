扎波羅熱核電廠續受襲 俄烏互相指責

【有線新聞】

烏克蘭扎波羅熱核電廠及周邊地區持續受攻擊,俄烏互相指責對方施襲,當局向附近居民派發碘片,以備發生核洩漏時使用。

扎波羅熱核電廠附近一間學校,遇襲後滿目瘡痍。當地的核危機日益嚴峻,烏克蘭指責俄軍炮彈落入與核電廠一河之隔,距離僅10公里的兩個城鎮。

烏克蘭國有核能公司指,持續炮擊破壞核電廠設施,提高發生氫氣、放射性物質洩漏風險,更可能發生火災。當局派發碘片給附近居民,一旦發生核洩漏時服用。

有衛星圖片拍攝到核電廠一度冒出濃煙,佔據核電廠的俄方指控烏軍,一天內三度空襲,擊中存放核燃料的建築物屋頂,但強調輻射水平維持正常,烏克蘭總統澤連斯基希望國際原子能機構盡快視察核電廠。

東部地區持續戰況激烈,守軍宣稱擊退俄軍針對頓涅茨克重鎮巴赫穆特的攻擊。英國國防部分析,俄軍連日加強攻勢,防止烏軍部署反擊。

隨著烏克蘭恢復港口貨運,為緩和糧食出口人手短缺問題,當局放寬戰事初期禁止18至60歲男子離開國家法令,批准獲軍方認可船員離開烏克蘭,包括男性船員及實習學生。

《華爾街日報》報道,國際原子能機構準備下周初派代表視察。烏克蘭指責俄軍向留守員工施壓,在代表團到訪時,掩飾軍隊將廠房化為軍事基地。

