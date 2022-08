【KTSF】

聯邦調查局(FBI)人員突擊搜查前總統特朗普在佛州莊園,帶走一批白宮文件的案件,最新進展是特朗普在聯邦法庭小勝一回。

佛州審理本案的一個聯邦地方法官,週六要聯邦司法部提交關於該批被FBI人員拿走的白宮文件更具體的資訊,法官表明,此舉是她初步傾向於同意應特朗普一方的要求,指派一個專員檢閱有關的文件,以鑑定當中是否有受總統行政特權保護的文件。

法官安排在星期四舉行聆訊,司法部到時可以派人答辯。

分析指,法庭指派的專員,一般會是退休法官,而本案走這一步,可能會拖慢司法部的調查,但整體而言並不會有太大的影響,可能會拖慢調查。

目前已知FBI在特朗普的莊園拿走11組機密文件,司法部與FBI正在調查是否違反三條聯邦法律,當中包括《間諜法》管轄下,涉及收集、移交或遺失國防情報。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。