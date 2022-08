【KTSF】

北灣Vacaville市的80號公路,一輛大貨車週一清晨發生車禍,導致車上運載的蕃茄瀉滿路面,當局需要封閉東西行多條車道進行清理。

加州公路巡警Solano分局週一清晨5時47分在Twitter發文,指運載蕃茄的大貨車發生車禍,導致車上大量蕃茄溢出,鋪滿路面。

警方需要封閉Alamo Drive附近的東西行車道,警方呼籲司機繞道行駛。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。