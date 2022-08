【KTSF】

柏克萊加大一項研究指出,加州不同地方的市中心,嘗試於疫情底下恢復過來時遇到不少困難,當中舊金山(三藩市)市中心的情況最為嚴重。

根據研究,舊金山市中心的恢復速度,是整個加州排行最尾,舊金山市中心的人流比以往少,活躍度只是疫情前的約三成,其中一個原因就是居家工作,八成一的資訊科技工作都是居家工作。

