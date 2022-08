San Mateo警方拘捕一男子 涉嫌跟蹤騷擾前女友

【KTSF】

中半島San Mateo警方前天拘捕一名涉嫌跟蹤騷擾前女友,及酒駕的Brisbane男子,並在其車上查獲刀刃等武器。

嫌犯Tiray Brewer星期五凌晨12點半左右,被San Mateo警方在101號高速公路,因涉嫌跟蹤騷擾及酒駕被逮捕,已被送往監獄。

Brewer被捕時,酒精濃度嚴重超標,警方並在其車裏查獲球棒以及四把刀,還有一萬元,疑似在網上購買的假鈔,不過並沒有發現手槍或手榴彈。

Brewer前女友表示,他從2月起開始跟蹤、威脅並搶走自己的手機,威脅自己和家人的性命。

25號星期四深夜,Brewer打電話給前女友,表示正開往San Mateo,要槍殺她及其家人,並聲稱已買了手榴彈。

警方接獲報案後,包圍當地社區,結果發現Brewer正離開當地回家,在高速公路上順利將其逮捕。

