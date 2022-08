【有線新聞】

巴基斯坦連月洪災,至今逾1,000人死亡,超過3,000萬人受災,總理謝里夫視察災區,並呼籲國際社會協助。

巴基斯坦西北部開伯爾普什圖省,周六暴雨令喀布爾河暴漲,支流一個主要水閘被冲毀,鄰近地區嚴重水浸,洪水淹浸甚至冲走房屋,下游近18萬人要逃離家園。

巴基斯坦雨季自6月起引發全國多地洪災,當局指至少17萬房屋受損,摧毀近150條橋樑。國家進入緊急狀態,軍方出動至少6,000名士兵協助疏散救援。

南部信德省亦是災區之一,總理謝里夫到當地視察,在直升機向災民空投物資,又到避難營地探望及慰問災民。

謝里夫指今年洪災比2010年時更嚴重,呼籲國際社會伸出援手。繼聯合國和英、美等先後宣布撥款賑災,土耳其亦派人協助救援。

