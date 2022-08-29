俄勒岡州一超市發生槍擊案 至少3人亡

【KTSF 朱慧琪報導】

俄勒岡州一間超級市場發生槍擊案，至少3人死亡。

案發在當地時間星期日晚7時左右，當地警方指，槍手進入位於俄勒岡州Bend市一間Safeway超市，使用AR-15半自動步槍掃射。

Bend警察局長Mike Krantz說：「槍手由西面入口進入Safeway，在入口處向一個人開槍，之後槍手繼續在Safeway內掃射，槍手殺了第二名在Safeway內的人。」

警方指，警員到達現場後，仍然聽到槍聲，警員沒有開火，隨後發現一名疑似槍手倒地身亡。

Krantz說：「警員發現疑似槍手在Safeway內身亡，附近發現兇器AR15步槍和手槍。」

警方指，槍手曾經在Safeway外的停車場開槍，當局接到多次911報案。

有目擊者表示，當時和他4名子女在超市內購物，突然聽到多下響聲。

目擊者Josh Caba說：「我們正走近店的門口，就聽到店外傳來6、7聲槍響，我馬上知道發生甚麼事，隨即轉身叫我的孩子馬上跑」

當局未有透露受害者和槍手身份，案件仍然調查中。

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