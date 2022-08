俄勒岡州一超市發生槍擊案 至少3人亡

【KTSF 朱慧琪報導】

俄勒岡州一間超級市場發生槍擊案,至少3人死亡。

案發在當地時間星期日晚7時左右,當地警方指,槍手進入位於俄勒岡州Bend市一間Safeway超市,使用AR-15半自動步槍掃射。

Bend警察局長Mike Krantz說:「槍手由西面入口進入Safeway,在入口處向一個人開槍,之後槍手繼續在Safeway內掃射,槍手殺了第二名在Safeway內的人。」

警方指,警員到達現場後,仍然聽到槍聲,警員沒有開火,隨後發現一名疑似槍手倒地身亡。

Krantz說:「警員發現疑似槍手在Safeway內身亡,附近發現兇器AR15步槍和手槍。」

警方指,槍手曾經在Safeway外的停車場開槍,當局接到多次911報案。

有目擊者表示,當時和他4名子女在超市內購物,突然聽到多下響聲。

目擊者Josh Caba說:「我們正走近店的門口,就聽到店外傳來6、7聲槍響,我馬上知道發生甚麼事,隨即轉身叫我的孩子馬上跑」

當局未有透露受害者和槍手身份,案件仍然調查中。

