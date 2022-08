奧克蘭槍擊案不斷 週末兩宗槍擊案造成4死

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)槍擊案不斷,本週末兩宗槍擊案造成4人死亡。

奧克蘭警方已在市中心等加強警力,有人支持警方此舉,不過也有居民表示,已經受夠奧克蘭的暴力,決定搬家。

於過去幾個週末,奧克蘭警方都於晚上關閉市中心Broadway街幾個街口,並打開警車上的燈,希望市民感到安全。

不少顧客及商戶老闆都歡迎這個決定,有酒吧老闆表示,罪案率急升,所以提升警力是好事。

也有酒吧的保安相信,警方此舉使罪案下跌,市民都感到更安全。

亦有另一位酒吧保安表示,希望警方下車巡邏。

警方指,星期五晚約7時,於Martin Luther King Jr. Boulevard附近,槍手開槍殺死一人,事主朋友還火殺死槍手,槍手駕駛的車輛失控,撞死一名騎單車路過的人士。

而於星期六早上約9時半,警員再於該區發現一名男事主於車內被槍殺。

兩名同住的市民Chris及Addam表示已經受夠,Chris指他計劃搬離奧克蘭,這個念頭已經萌生了一段時間,而這個決定越來越清晰,Addam就表示,他希望作為復興奧克蘭的一份子,亦相信人性本善,但始終要為自己着想。

