奧克蘭槍擊案不斷 週末兩宗槍擊案造成4死

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東灣奧克蘭（屋崙）槍擊案不斷，本週末兩宗槍擊案造成4人死亡。

奧克蘭警方已在市中心等加強警力，有人支持警方此舉，不過也有居民表示，已經受夠奧克蘭的暴力，決定搬家。

於過去幾個週末，奧克蘭警方都於晚上關閉市中心Broadway街幾個街口，並打開警車上的燈，希望市民感到安全。

不少顧客及商戶老闆都歡迎這個決定，有酒吧老闆表示，罪案率急升，所以提升警力是好事。

也有酒吧的保安相信，警方此舉使罪案下跌，市民都感到更安全。

亦有另一位酒吧保安表示，希望警方下車巡邏。

警方指，星期五晚約7時，於Martin Luther King Jr. Boulevard附近，槍手開槍殺死一人，事主朋友還火殺死槍手，槍手駕駛的車輛失控，撞死一名騎單車路過的人士。

而於星期六早上約9時半，警員再於該區發現一名男事主於車內被槍殺。

兩名同住的市民Chris及Addam表示已經受夠，Chris指他計劃搬離奧克蘭，這個念頭已經萌生了一段時間，而這個決定越來越清晰，Addam就表示，他希望作為復興奧克蘭的一份子，亦相信人性本善，但始終要為自己着想。

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