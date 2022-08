【KTSF】

奧克蘭(屋崙)市府為改善華埠停車問題,8月29號星期一起,實施分區計時器收費的方法。

新收費標準,將奧克蘭華埠劃分兩個收費區域,第八街及第九街夾Franklin及Webster街比較繁忙路段,是加價停車費區,上午8點至10點收費每小時2元,上午10點至下午6點每小時2.5元。

華埠其他區域劃為標準停車費區,交通沒有那麼繁忙,根據以上時段,每小時收費較便宜,分別是1.5元及2元。

