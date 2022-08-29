全美通脹蠶食到寵物行業 灣區狗主人表示開支比上年大（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

全美的通貨膨脹已經蠶食到寵物行業，寵物主人需要支付更多費用來養寵物，適逢週五是國際狗狗日（National Dog Day），帶大家去一位住在灣區的狗主人家看看。

Jennifer養了兩隻狗，身型較大的叫Ivy，今年4歲，而另外比較好動，身型細一點的叫Casper，4個月大。

在最近的一項調查顯示，71%的狗主人表示，由於通脹的關係，所以令和寵物相關的開支亦更高，其中包括食物、零食、玩具和獸醫等。

勞工統計局今年6月的數據顯示，寵物食品價格按年升10.3%，而買寵物、寵物用品和配件，按年上漲9.3%。

Jennifer指，支出確實比上年多，但如果每個月攤分的話，升幅不算太誇張，她指糧食方面的升幅最為明顯。

Jennifer說：「每個月開支方面，通常圍繞乾糧或者罐頭，或買一些零食，如果我想節省一點的話，我會選擇煮給牠們煲飯，雞肉方面，弄些肉類給牠，那當然不會下調味料，那就可以省錢。」

主人表示，一隻狗，一個月的食物開支需要200元，兩隻合共就500元左右。

Jennifer又提醒想養狗的人，在未養之前就要有給一筆費用的心理準備。

Jennifer說：「如果是一筆過的支出，例如買一隻狗，開支會比到愛護動物協會領養多，那如果外出在專門繁殖狗的地方買，買隻小狗，一筆過的支出需要4千元左右。」

4千元左右的費用包括為期一個月的狗隻訓練課程和寵物用品，而領養的費用加外找狗隻訓練課程就便宜一點，但都需要900多元。

Jennifer指，為每隻狗買保險的費用為每月50元，正所謂養寵物是一生一世的事情，她呼籲有意養寵物的人士要三思而後行。

Jennifer說：「這房屋內有2隻狗和2隻貓，主人表示暫時不會想多養一隻。」

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