全美通脹蠶食到寵物行業 灣區狗主人表示開支比上年大（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

全美的通貨膨脹已經蠶食到寵物行業,寵物主人需要支付更多費用來養寵物,適逢週五是國際狗狗日(National Dog Day),帶大家去一位住在灣區的狗主人家看看。

Jennifer養了兩隻狗,身型較大的叫Ivy,今年4歲,而另外比較好動,身型細一點的叫Casper,4個月大。

在最近的一項調查顯示,71%的狗主人表示,由於通脹的關係,所以令和寵物相關的開支亦更高,其中包括食物、零食、玩具和獸醫等。

勞工統計局今年6月的數據顯示,寵物食品價格按年升10.3%,而買寵物、寵物用品和配件,按年上漲9.3%。

Jennifer指,支出確實比上年多,但如果每個月攤分的話,升幅不算太誇張,她指糧食方面的升幅最為明顯。

Jennifer說:「每個月開支方面,通常圍繞乾糧或者罐頭,或買一些零食,如果我想節省一點的話,我會選擇煮給牠們煲飯,雞肉方面,弄些肉類給牠,那當然不會下調味料,那就可以省錢。」

主人表示,一隻狗,一個月的食物開支需要200元,兩隻合共就500元左右。

Jennifer又提醒想養狗的人,在未養之前就要有給一筆費用的心理準備。

Jennifer說:「如果是一筆過的支出,例如買一隻狗,開支會比到愛護動物協會領養多,那如果外出在專門繁殖狗的地方買,買隻小狗,一筆過的支出需要4千元左右。」

4千元左右的費用包括為期一個月的狗隻訓練課程和寵物用品,而領養的費用加外找狗隻訓練課程就便宜一點,但都需要900多元。

Jennifer指,為每隻狗買保險的費用為每月50元,正所謂養寵物是一生一世的事情,她呼籲有意養寵物的人士要三思而後行。

Jennifer說:「這房屋內有2隻狗和2隻貓,主人表示暫時不會想多養一隻。」

