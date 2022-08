美國再擬載人登月 首次任務技術故障押後

【有線新聞】

美國相隔半世紀再次登陸月球的阿提密斯計劃,首次升空任務因為技術故障要押後,這次任務原定安排三個假人升空測試太空衣及收集安全數據。

重返月球的阿提密斯計劃,除了最新的運載火箭,還有新一代載人太空船,就是獵戶座太空船,載人空間比阿波羅時代寬敞五成,最多可以載6個人。

今次獵戶座雖然未正式載人,但船上一樣有三位「座上客」,一男兩女各有任務,是將來太空人的替身。首先在指揮官座位的是個男性假人,它穿著新型太空衣,和將來登月的太空衣同款,假人身上裝有輻射感應器,驗證太空衣防輻射能力。

至於另外兩個假人,由德國太空總署製作,因為獵戶座會首次載女太空人登月,所以這兩個假人以女性軀體為藍本,身體分成38層,裝了5,000多個輻射感應器,兩個假人是一樣,但一個穿上輻射防護衣,一個沒有。任務完成返回地球後,太空總署就可以評估宇宙輻射對女性身體各部位的影響,進一步完善保護措施。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。