舊金山日落區第四選區市參事候選人雷千紅不合資格參選（視頻）

舊金山(三藩市)市府律師和選務處發出聲明,指日落區第四選區市參事候選人雷千紅不合資格參選。

根據選務局規定,候選人遞交參選聲明前,需要在該區住滿至少30天。

市府律師邱信福(David Chiu)在新聞稿指,雷千紅此前長期居住在舊金山第十區,她在今年3月1日,為第4區的房屋簽訂了租約,但在4月,她使用第10區的地址去投票,在5月7日,她又利用第4區地址,註冊為第四區選民,其後在6月3日簽署競選第四區市參事的文件。

而5月7日至6月3日之間,顯然不足30天,邱信福表示,雷千紅與舊金山多個住所都有聯繫,並沒有證明她的合法住所是在第4區。

邱信福表示,候選人可以擁有多個住所,但必須將其中一個作為合法住所,候選人必須證明,在該住所真的實際居住,並打算留在該住所,但雷千紅對此無法提供足夠的證明。

新聞稿又指,市府辦公室必須遵守事實和法律,以及維護選舉的誠信健全,所以不會將她的名字列入11月8日選舉的選票中。

另一方面,在今年3月至5月期間,雷千紅承認至少偶爾住在她在第10區的家中,以及未婚夫在第9區的家中,她繼續使用第10區的家,作為她的常規郵寄地址、駕駛執照地址,以及她向選舉部提交的候選人聲明中的郵寄地址。

但她沒有向郵政署提交變更地址表,本台曾就事件致電雷千紅,但未能接通。

