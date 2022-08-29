舊金山日落區第四選區市參事候選人雷千紅不合資格參選（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）市府律師和選務處發出聲明，指日落區第四選區市參事候選人雷千紅不合資格參選。

根據選務局規定，候選人遞交參選聲明前，需要在該區住滿至少30天。

市府律師邱信福（David Chiu）在新聞稿指，雷千紅此前長期居住在舊金山第十區，她在今年3月1日，為第4區的房屋簽訂了租約，但在4月，她使用第10區的地址去投票，在5月7日，她又利用第4區地址，註冊為第四區選民，其後在6月3日簽署競選第四區市參事的文件。

而5月7日至6月3日之間，顯然不足30天，邱信福表示，雷千紅與舊金山多個住所都有聯繫，並沒有證明她的合法住所是在第4區。

邱信福表示，候選人可以擁有多個住所，但必須將其中一個作為合法住所，候選人必須證明，在該住所真的實際居住，並打算留在該住所，但雷千紅對此無法提供足夠的證明。

新聞稿又指，市府辦公室必須遵守事實和法律，以及維護選舉的誠信健全，所以不會將她的名字列入11月8日選舉的選票中。

另一方面，在今年3月至5月期間，雷千紅承認至少偶爾住在她在第10區的家中，以及未婚夫在第9區的家中，她繼續使用第10區的家，作為她的常規郵寄地址、駕駛執照地址，以及她向選舉部提交的候選人聲明中的郵寄地址。

但她沒有向郵政署提交變更地址表，本台曾就事件致電雷千紅，但未能接通。

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