印度政府釋放11名因輪姦孕婦而被判終身監禁的囚犯,觸發民眾示威。

數百人周六於首都新德里集會,要求當局撤回決定,過百個退休公務員亦去信司法部長,指有關決定影響婦女安全。

印度本月中慶祝獨立75周年,古吉拉特邦政府釋放11名強姦犯,他們涉及2002年爆發的宗教衝突,一名穆斯林孕婦被輪姦,她多個家人被殺害。

11名印度教男子2008年被判強姦、謀殺和非法集會罪成,判處終身監禁,當局指囚犯已服刑14年,符合條件獲批減刑。

