舊金山華埠散房居民獲贈空氣淨化器（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州山火的頻發，導致灣區空氣質素欠佳，華協中心聯同非牟利機構為舊金山（三藩市）華埠的散房居民免費派發空氣淨化器。

加州各地山火頻頻發生，影響空氣質素，舊金山華埠散房居民居住在狹小的空間，成為當前的弱勢群體，環境正義非牟利組織Brightline Defense、華協中心，以及名為AAYEJ的學生環保團體合作，在26日的早上分發50部免費的空氣淨化器給散房居民，以保護華埠的低收入弱勢社群。

華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）說：「我們現在有大約一萬五千人住在華埠散房，房間面積大約80平方英尺，沒有私人廚房和私人浴室，就像住在宿舍裡一樣。」

學生環保團體AAYEJ的創辦人Chole Chan說：「我們希望我們的試點項目能激勵其他人捐款。」

Chole Chan指，散房家庭缺乏空氣過濾的基本設施，而居住在裡面的許多是長者和小孩，當天氣炎熱或山火煙霧飄到灣區時，居民經常不得不在打開窗戶降溫，或關閉窗戶以保護室內空氣，導致容易吸入受到污染的空氣，有華埠的散房居民對計劃表示感謝。

散房居民Yongyi Fang說：「我是其中一個可以領取的家庭，所以我十分感恩，空氣淨化器對我們來說是十分重要，我們住的環境太細，空氣不流通。」

這個試點項目中，Brightline和AAYEJ，已成功為110 台 Winix A231 空氣淨化器籌款，另外亦協商了批量折扣，這種空氣淨化器，可以過濾99.97%的空氣過敏原，當中包括花粉、灰塵和煙霧等，華埠是試點項目的第一站，其後打算在田德隆和SoMa區再辦。

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