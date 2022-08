舊金山華埠散房居民獲贈空氣淨化器（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州山火的頻發,導致灣區空氣質素欠佳,華協中心聯同非牟利機構為舊金山(三藩市)華埠的散房居民免費派發空氣淨化器。

加州各地山火頻頻發生,影響空氣質素,舊金山華埠散房居民居住在狹小的空間,成為當前的弱勢群體,環境正義非牟利組織Brightline Defense、華協中心,以及名為AAYEJ的學生環保團體合作,在26日的早上分發50部免費的空氣淨化器給散房居民,以保護華埠的低收入弱勢社群。

華協中心行政主任楊重賢(Malcolm Yeung)說:「我們現在有大約一萬五千人住在華埠散房,房間面積大約80平方英尺,沒有私人廚房和私人浴室,就像住在宿舍裡一樣。」

學生環保團體AAYEJ的創辦人Chole Chan說:「我們希望我們的試點項目能激勵其他人捐款。」

Chole Chan指,散房家庭缺乏空氣過濾的基本設施,而居住在裡面的許多是長者和小孩,當天氣炎熱或山火煙霧飄到灣區時,居民經常不得不在打開窗戶降溫,或關閉窗戶以保護室內空氣,導致容易吸入受到污染的空氣,有華埠的散房居民對計劃表示感謝。

散房居民Yongyi Fang說:「我是其中一個可以領取的家庭,所以我十分感恩,空氣淨化器對我們來說是十分重要,我們住的環境太細,空氣不流通。」

這個試點項目中,Brightline和AAYEJ,已成功為110 台 Winix A231 空氣淨化器籌款,另外亦協商了批量折扣,這種空氣淨化器,可以過濾99.97%的空氣過敏原,當中包括花粉、灰塵和煙霧等,華埠是試點項目的第一站,其後打算在田德隆和SoMa區再辦。

